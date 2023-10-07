Altay'da tek hedef galibiyet

Son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğüyle beraber küme düşme hattına kadar gerileyen Altay'da tek hedef galibiyet.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'da tek hedef galibiyet
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07 Ekim 2023 15:23
Bodrumspor ve Giresunspor'la üst üste berabere kalan düşme hattındaki Altay 8 Ekim Pazar Günü (yarın) 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sonuncu Ümraniyespor'u misafir edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Yılmaz görev alacak.

Ev sahibi Altay'da geçen hafta Giresunspor deplasmanında kırmızı kart gören Yusuf mücadelede forma giyemeyecek. Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam bulamayan siyah-beyazlıları sahaya yardımcı antrenör Özkan Kılıç çıkaracak.

Siyah-beyazlılar Kılıç yönetiminde, Bodrumspor ve Giresunspor karşılaşmalarını oynadı. Maçın bilet fiyatları ise VIP B bin 200, VIP A-C 600, numaralı 100, maraton ve misafir tribünü 50 TL olarak belirlendi.

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