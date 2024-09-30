Altay'da taraftarlardan mücadeleye alkış

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra evinde Fethiyespor'la 3-3 berabere kalan Altay, galibiyet hasreti 3 maça yükselmesine rağmen taraftarından alkış topladı. Fethiyespor karşısında 2 kez geriye düşüp 88'inci dakikada öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolcuları tribüne çağırarak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaparak oyunculara moral aşıladı.



İzmir ekibi 1-0 gerideyken 44'üncü dakikada kafayla rakip fileleri sarsan 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç, ligde 2'nci golünü attı. Geçen haftaki Tuzlaspor deplasmanında asist yaptıktan sonra Fethiyespor müsabakasına da ilk 11'de çıkan Murat, 67'nci dakikada alkışlar arasında oyundan çıktı. Altay 2-1 gerideyken 74'üncü dakikada frikikten müthiş bir gol atan Ceyhun Gülselam, kariyerinde 2'nci Lig'deki ilk golüne imza attı. Altay'ın son golünü kaydeden altyapı patentli Mehmet ise profesyonel liglerde ilk gol sevincini yaşadı.



