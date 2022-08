Altay'da sürpriz karar: 41 yaşında dönüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, futbolu 2019'da bırakan yardımcı antrenörlerden Murat Uluç'un lisansının tekrar çıkarıldığını ve bu yıl takımda forma giyeceğini duyurdu.



Kaloğlu, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'da yaptıkları kampın çok iyi geçtiğini, genç oyuncuların çok iyi çalıştığını, tek dezavantajlarının 7 tecrübeli futbolcunun kampa geç katılması olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar kampının sonunda 40 olan futbolcu sayısını 31'e düşürdüklerini aktaran Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yardımcı antrenörlerimizden Murat Uluç hocamızın da yeniden oyuncu olarak lisansı çıktı. Kendisi bizimle birlikte olacak. Hazırlık maçlarında oynattık ve çok iyi oynadı. Onun olması bize hem saha içi hem saha dışı güç katacak. Murat hazırlık maçlarında en az 45 dakika oynayabileceğini gösterdi. 45 dakikamız cebimizde. Daha fazlası olur mu ona bakacağız. Fikstürümüze bakıldığında da ilk 8 maç zorlu rakiplerle oynayacağız. Hem yukarıdan gelen hem aşağıdan gelen takımlarla oynayacağız. Biz maç maç gideceğiz. Armamızı yere değdirmemeye çalışacağız. İlk rakibimiz Yılport Samsunspor çok kuvvetli takım. İnanırsak, mücadele edersek futbolda her sonuç var. Taraftarımızın da destek ve sabrıyla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."



Kaloğlu, taraftar ve camiadan sabır ve destek istediklerini belirterek, "Bu yıl lig çok zorlu olacak. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Bu ligde kalmak için her puan bizim için önemli. Oyuncuların, benim veyönetimimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Taraftarlarımız her zaman bizi destekledi. Bu desteğin süreceğine inanıyorum." diye konuştu.





