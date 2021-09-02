Altay'da rota Kelvin Arase

Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yaptıktan sonra şampiyon adayı Fenerbahçe önünde tökezleyen Altay'da yönetim sağ kanat takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Avusturya ekibi Rapid Viyana'nın genç kanat oyuncusu Kelvin Arase'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin talebi üzerine sağ kanat transferini hızlandıran kurmaylar ilk olarak 22 yaşındaki futbolcuya teklifini iletti.



ARASE'NİN KİRALANMASI PLANLANIYOR



Kariyerine Avusturya'da başlayan Nijeryalı futbolcunun da çıkış yapabileceği bir lige transferine sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi bir yıl daha devam eden Arase'nin bonservis engeli nedeniyle kiralanması gündemde. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunu da ekleyerek genç yıldızı istiyor



AVUSTURYA'DAN HİÇ AYRILMADI



Nijerya Benin doğumlu olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu futbola Avusturya'da başladı. Rapid Viyana altyapısında yetişen Kelvin Arase, Avusturya'da Horn ve Ried ekiplerinde ise kiralık olarak forma giydi. Futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde ise toplam 6 maça çıktı.



