Altay sol bek transferi için de tecrübeli bir yıldızı yakın takibe aldı.



İzmir ekibinin bonservisi elinde olan ve en son Ç.Rize'de görev yapan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği konuşuluyor. 2009-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve ardından F.Bahçe'de üç sezon görev almasının ardından Granada'ya geçiş yapan İsmail için Trabzonspor ve Antalyaspor kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.



GAZA BASTILAR



İki kulübün de oyuncu için ısrarcı olması sebebiyle Altay'ın elini çabuk tutup bu transferi sonlandırmak için gaza bastığı gelen haberler arasında...



32 yaşındaki sol bek Rize ile 20 lig maçına çıkmış ve geçen süre zarfından 3 gol atarak 2 asist yapmıştı. İsmail ayrıca 28 kez de A Milli Takım forması giymişti.



