Altay'da Paixao seferberliği

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan eden Altay'da futbolcular şimdi de Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı.



Ligde 37'nci haftayı bay geçip, son maçında Tuzlaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli forvet, 4'üncü kez krallık tacını takmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmak için teknik ekipten izin talep etmediği, tüm takımın Paixao'yu gol kralı yapmak adına son maçta da oynamak istediği ifade edildi.

Ligde daha önce üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihi bir ilki başaran 38 yaşındaki santrfor, bir kez daha aynı başarıyı göstermek isterken, takım arkadaşları da deneyimli golcüyü yalnız bırakmayacak. Son olarak iç sahada 3-0 sona eren Denizlispor maçında rakip fileleri sarsan Marco Paixao, 18 golü bulunan Sakaryasporlu Kabongo Kasongo'yu geride bıraktı. Yarışta Paixao ve Kasongo'yu ise 17 golle Çaykur Rizesporlu Yannick Bolasie takip ediyor. Altay formasıyla toplam 101 gole ulaşan Marco Paixao, adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırdı.