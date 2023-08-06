Altay'da Paixao hazır

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Altay'da takıma geç katılan Marco Paixao yeni sezona hazır hale geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Paixao hazır
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06 Ağustos 2023 14:21
Altay'ın gol makinası Marco Paixao'nun yeni sezon öncesi fiziksel olarak lige tam anlamıyla hazır olduğu vurgulandı.

Geçen sezon 21 gol atarak 1'inci Lig'de 4'üncü kez gol krallığını ilan eden ve tarihte bunu başaran ilk futbolcu olan 38 yaşındaki Portekizli santrfor ödemeleri zamanında yapılmayınca takıma geç katılmıştı.

Parası eksik yatınca Afyon'daki ilk etap kampında bireysel çalışan Paixao, yapılan ciddi ödeme sonrası 12 günlük ikinci etapta takımla birlikte tüm antrenmanlara katıldı.

Hazırlık maçlarında da forma giyen usta forvetin yaz tatilinde bireysel çalışmalarını aksatmadığı ve fiziksel durumunun üst düzeyde olduğu öğrenildi. Transfer yasağı süren Altay'da diğer yabancıların ayrılmasıyla Paixao kadrodaki tek yabancı olarak kaldı.
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