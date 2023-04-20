Altay'da Paixao dalya peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de taraftarına kavuşacağı Göztepe derbisini kazanarak alt sıralarla bağını koparmayı hedefleyen Altay'ın en önemli kozu Marco Paixao olacak.



Bu sezon attığı 17 golle gol krallığı yarışında Sakaryasporlu Kasongo ile zirveyi paylaşan Portekizli usta golcü, derbide gol sevinci yaşaması halinde siyah-beyazlı forma altındaki 100'üncü golünü kaydedecek. Marco Paixao bu durumda, Mustafa Denizli'den sonra Altay formasıyla 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu olacak.



Son olarak 3 Nisan'da Sakaryaspor filelerini sarsan 38 yaşındaki santrfor, son 3 haftadaki Bandırmaspor (D), Altınordu ve Gençlerbirliği müsabakalarında sessiz kaldı. Altay formasıyla daha önce üst üste 3 kez gol kralı olduğu 1'inci Lig'de toplam 93 kez ağları havalandıran Marco Paixao, kupada 4, Süper Lig'de ise 2 gol kaydetti. Paixao bu sezon 8 golünü penaltıdan attı. Paixao, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe'yi Bornova'da 1-0 yendikleri maçta galibiyet golüne imza atmıştı.



KART SINIRINDA 7 OYUNCU



Altay'da iç sahada oynanacak Göztepe derbisi öncesi 7 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik ekibi düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda forvet Paixao, stoper İbrahim ve Björkander, orta saha oyuncusu Tolga, sol bek Efe, ön libero Ceyhun ve forvet Murat Uluç kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Boluspor deplasmanında görev yapamayacak.





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