Altay'da oyuncular idmanı boykot etti

1. Lig ekiplerinden Altay'da oyuncular, maaş ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle idmanı boykot etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da oyuncular idmanı boykot etti
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06 Ekim 2023 16:05
Ümraniyespor'la 1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde karşı karşıya gelecek Altay'da şok bir gelişme yaşandı.

Son 2 sezondur mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve önemli futbolcularıyla yollarını ayırmak durumunda kalan siyah-beyazlılarda, aylardır paralarını tahsil edemeyen mevcut oyuncular antrenman boykotu yaptı. 

Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürmek için Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanan futbolcular hak edişlerini alamayınca yapılması planlanan idmana katılmadı. Yönetim ise oyuncaların boykotu üzerine kaynak arayışlarına başladı. Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin takımla görüşmelerde bulunduğu ve ödeme sözü verdiği kaydedildi.
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