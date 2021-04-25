Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.



Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun teknik direktör Osman Özköylü ile bir görüşme yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı alındığını kamuoyuna bildiririz. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."



- Osman Özköylü'den açıklama



Osman Özköylü ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Şaşkınım, üzgünüm, kalbim kırık ama alnım ak, başım dik. Geceden itibaren destek mesajları atan, üzüntülerini belirten kıymetli taraftar kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler gibi bu ayrılığın nedenini ben de merak ediyor ve cevap bekliyorum. Şükürler olsun ki sevenimiz ve takdir edenimiz çok. Gerisi hikaye. Hoşçakal Büyük Altay."



Siyah-beyazlı ekipte Yücel İldiz'in ardından göreve gelen Osman Özköylü ile Altay 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



Bugün saat 20.30'da deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Altay, dün Özköylü yönetiminde yaptığı antrenmanın ardından Manisa'ya gitmiş ve kampa girmişti.







