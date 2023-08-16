Altay'da öncelik sıcak para

1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, şirketleşme kararını kulübe sıcak para girişini sağlamak için aldıklarını dile getirdi. Şirketleşme için 24-31 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidip camiadan yetki almaya hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetim kurulu ve divan kurulu bugün bir araya gelip yol haritasını çizecek. Hem kulübü koruyacak hem de yatırımcıları teşvik edecek bir yapı oluşması gerektiğini söyleyen Başkan Dündar, "Kendi kaygılarımızı ve insanların kaygılarını konuşacağız. Altaylıların söz sahibi olduğu bir yapıda yatırımcılar farklı sınıflarda hisse sahibi olacak" dedi.

Divan kurulunun geçen seneden bu yana Asyalı bir yatırımcı ile temas halinde olduğunu ancak kendisinin hiçbir kişi ya da kurumla görüşmediğini anlatan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Olgunlaşan bir durum söz konusu değil. Genel kuruldan yetki almadan bir şey konuşmak doğru değil. Şirketin yapısı, hisse payları önemli. Kulüpten alacağı olan eski ve yeni yöneticilere hisse verilmesi durumu yok. Önemli olan sıcak parayı kulübe sokmak. Amacımız bu. Altay Spor Kulübü planlanmamış başarının sıkıntısını yaşıyor. Öncelikle tesisleşme ve ayakları üzerinde duran bir yapılanma hedefliyoruz" diye konuştu.

Ligde ilk hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri Şanlıurfaspor maçına yol kazası olarak baktıklarını kaydeden Altay Başkanı Dündar, "Şanlıurfa'da insanın nefes almasını zorlaştıran inanılmaz bir sıcak vardı. Akşam olmasına rağmen 40 derece sıcakta protokol tribününde bayılacak gibi oldum. Talihsiz bir yenilgi aldık ama ben takımdan umutluyum. Ağır bir kamp dönemi geçirdik, çok ciddi çalıştılar. Dinlenmiş takımlar lige daha enerjik başlıyorlar. Bu hafta Tuzlaspor maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağız" şeklinde konuştu.

Sözleşme uzatmaya yanaşmayıp kadro dışı kalan Eren Erdoğan'a Altay tarihinde görülmemiş bir yaklaşık sergilediklerini belirten Başkan Ayhan Dündar, "Oyuncu isterse yol yürünür. Eren iki senedir asgari ücretle oynuyordu. Geçen yıl sözleşmesinde tadil yaptım. Bu sene hatırı sayılır bir sözleşme önerdik. Hiçbir kulüp altyapı oyuncusuna böyle sözleşme bahşetmemiştir. Genç oyuncuların aklını başka şeylerle doldurabiliyorlar. 'Sana muhtaçlar' demiş olabilirler. Dik duruş sergileyecek olan Altay Spor Kulübü'dür. Kulübüne sahip çıkması, belli bir değere ulaşıp katkı sağlaması lazım" dedi.