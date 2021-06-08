Altay'da Mustafa Denizli için karar

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile yola devam etmeye karar verdi.

Haber; Yeni Asır
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Altay'da Mustafa Denizli için karar
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08 Haziran 2021 13:09
Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı.

Altay'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Denizli'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

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