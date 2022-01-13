Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı.



Mustafa Denizli yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi." dedi.



İstediği transferlerin gerçekleşmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi." ifadelerini kullandı.



Altay'daki görevini bıraktığını belirten Denizli, "Kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum."



Altay, şuan da ligde 18 puanla 18. sırada bulunuyor.





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