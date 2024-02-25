Altay'da Murat Uluç tarihe geçti!

1'inci Lig'de Giresunspor'u evinde 1-0 yenerek kümede kalma hedefinde pes etmeyen Altay'da galibiyet golüne imza atan Murat Uluç, profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını eline aldı.



Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinin eşine çok nadir rastlanacak şekilde jübile yaptıktan 3 yıl sonra geçen sezon antrenörlükten futbola döndürdüğü 42 yaşındaki usta santrfor, ligde attığı golle eski takım arkadaşı İbrahim Öztürk'ün ünvanını devralmış oldu.



Ara transfer döneminde memleketi Kayseri'yi 3'ücü Lig'de temsil eden Talasgücü Belediyespor'a transfer olan İbrahim, sezonun 2'nci haftasında Altay formasıyla Tuzlaspor filelerini sarsıp tüm liglerde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını geliştirmişti. İbrahim yaş olarak 42 yıl 1 ay 30 gün sonunda, Murat ise 42 yıl 9 ay 8 gün sonunda gol atma başarısı gösterdi.



KUPADA DA ULUÇ ÖNDE



Altay'ın deneyimli kaptanı Murat Uluç, Türkiye Kupası'nda da gol atan en yaşlı futbolcu konumunda. Altay'ın evinde 6 Aralık 2023'te Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olduğu kupa maçında siyah-beyazlı ekibin gollerini Murat Uluç ve İbrahim Öztürk kaydetmişti. 15 Mayıs 1981 doğumlu olup 43'üncü doğum gününü kutlamaya hazırlanan Murat, 21 Haziran 1981 doğumlu İbrahim'den 37 gün büyük olması nedeniyle ünvanı elinde bulunduruyor.





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