Altay'da Murat Uluç özür diledi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka ile evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçta puan alıp, düşme hattının üzerinde yer alan Altay'da rakip kulübeyle tartışma yaşayan Murat Uluç özür videosu yayınladı.
Türk futbolunun aktif en yaşlı oyuncusu ve liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduran 44 yaşındaki Murat, derbide ikinci yarıda oyuna girerek takımını ateşledi.
2019'da futbolu bıraktığı dönemde 2021-2022 sezonunda Karşıyaka'da antrenör olarak da görev yapan Murat Uluç, 7 sene sonra oynanan derbide sahada yer aldı. İki takım arasında 2018'de oynan son derbide de forma giyen tek isim olan Murat, sahada Karşıyakalı oyuncular ve yedek kulübesi ile tartışma yaşadı.
Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç, derbi sonrası kendisine rakip taraftardan gelen tepkiler üzerine sosyal medyada bir özür videosu yayınladı. Murat Uluç, yaptığı hareketlerin kesinlikle Karşıyaka camiasına olmadığını, saha içinde bazı kişilerle yaşandığı ve bunun saha içinde kaldığını belirtti ve özür diledi. Murat Uluç şu ifadeleri kullandı: "Dünkü maçta yaptığım hareket Karşıyaka camiasına değil bunu bilin, Karşıyaka camiasına hayatta öyle bir şey yapmam zaten. Bu saha içerisinde 2-3 kişinin yaptığı saygısızlığaydı. Bu da tabii saha içinde yaşanır ve saha içinde kalır. Camiaya böyle bir şey yapmam. Beni yanlış anlamasınlar. Diyeceklerim bu kadar, özür dilemesini biliriz tabii her zaman."
SİNAN KANLI'NIN CEZASINDA İNDİRİM
Altay'da resmi olarak olmasa da kulüp başkanlığını yürüten Sinan Kanlı'nın 18 Ekim'de oyananan Tire 2021 FK maçı sonraki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezasında indirime gidildi. Tahkim Kurulu, Kanlı'nın cezasını 15 güne düşürdü. Kurulun açıklamasında, "Altay Spor Kulübü'nün İdarecisi Sinan Kanlı'nın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00 TL paraile cezalandırılmasına dair verilen kararda FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak sonuç cezanın takdiren 15 gün hak mahrumiyeti ve 35.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.
Altay'da Murat Uluç özür diledi
Altay'ın 44'lük golcüsü Murat Uluç, Karşıyaka derbisindeki tartışmalı hareketi sonrası özür videosu yayınlayarak, "O tepki Karşıyaka camiasına değil, saha içindeki birkaç kişiyeydi" dedi.
