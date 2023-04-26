Altay'da Murat Berkan sözleşme uzattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.



Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpte 2018 yılında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, attığı yeni imzayla 2026 yılına kadar yuvada kalacak. Bu sezon ilk yarıda U19 takımında görev alan Murat Berkan, 13 Mart'taki Eyüpspor deplasmanında son 3 dakikada oyuna girip A takımla ilk maçına çıktı.



Çaykur Rizespor (D) ve Manisa FK müsabakalarında oyuna ikinci yarılarda giren Murat Berkan; Erzurumspor (D), Sakaryaspor, Bandırmaspor (D) ve Altınordu randevularında ilk 11'de görev yaptı.



Sakatlığı nedeniyle son 2 haftadaki Gençlerbirliği (D) ve Göztepe müsabakalarını kaçıran genç futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Murat Berkan, transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin sezon içinde Arda ve Sefa'dan sonra kontrat yenilediği üçüncü isim oldu.





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