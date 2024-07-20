Altay'da Murat Berkan'dan vefa

Futbol şubesini önümüzdeki günlerde yönetime talip olan şirkete devretmeye hazırlanan TFF 2'nci Lig ekibi Altay'da bazı futbolcular kulübün içinde bulunduğu duruma rağmen alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tutmadı.



Transfer yasaklısı siyah-beyazlı takım geçen sezon 1'inci Lig'den düştükten sonra birçok oyuncu alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekerek serbest kalma hakkı elde ederken, altyapı patentli Murat Berkan Demir, aynı yolu seçmedi.



Geçen sezon 19 maçta görev yapıp 1'inci Lig ekiplerinin radarına giren Murat Berkan'ın alacaklarına karşı kulübe ihtar çekmediği ve şirketleşme sürecini beklediği öğrenildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU