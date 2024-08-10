Altay'da Mehmet sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi hazırlık döneminde ayak bileğinden sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 26 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi.



Son 2 sezonda A takımda şans bulmaya başlayan Mehmet'in bu sezon siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. Kanatlarda da görev yapabilen Mehmet, geçen sezon bittikten sonra alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollamış ancak yönetimin devreye girmesiyle serbest kalma hakkını kullanmayarak takımda kalmıştı.





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