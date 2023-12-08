Altay'da Mehmet formaya yakın

1'inci Lig'de son 7 maçını kaybeden Altay'da genç kanat oyuncusu Mehmet Gündüz, kupada sergilediği performansla ilk 11'e göz kırptı. Siyah-beyazlıların hafta içinde evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek elendiği kupa randevusunda takımına 1 penaltı kazandırıp, 1 de asist yapan Mehmet futboluyla alkış topladı. Ligde son 2 maçta görev yapan teknik direktör Serkan Afacan'ın bu hafta sarı kart cezalısı olan Deniz'in yokluğunda Boluspor karşılaşmasında Mehmet'i oynatması bekleniyor. Altay'da kırmızı kart cezalısı Murat Berkan forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Eren Erdoğan'ın da durumu henüz netleşmedi.



KAPTANIN ACI GÜNÜ



Altay'ın takım kaptanı İbrahim Öztürk, annesi Kibar Öztürk'ü kaybetmenin acısını yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kaptanımız İbrahim Öztürk'ün kıymetli annesi Kibar Öztürk'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Başta kaptanımız İbrahim Öztürk ve ailesi olmak üzere sevenlerine, camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Cenaze töreninin bugün Kayseri'de gerçekleşeceği bildirildi.

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