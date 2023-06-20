Altay'da Kutay'dan ihtarname

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen stoper Kutay Yokuşlu'nun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Kutay'dan ihtarname
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20 Haziran 2023 15:18
Siyah-beyazlı formayla 2022-23 sezonunda ligde 19, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan Kutay Yokuşlu, ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak.

Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde yönetim, Kutay'ın alacağını yatırmak için kolları sıvadı.

Futbola Altay'da başlayıp, bir dönem Trabzonspor altyapısına transfer olan Kutay, 2019'da yuvaya dönüp profesyonel sözleşme imzaladı.

Amed Sportif ve Fethiyespor'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon transfer yasağının da etkisiyle A takımda şans bulmaya başlayan 24 yaşındaki savunmacının 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altay'da ödemeleri yapılmayan Paixao, Naderi ve Björkander de serbest kalma hakkı kazanmıştı.

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