29 Ekim

Altay'da kongre tarihi netleşti

1. Lig ekiplerinden Altay'da seçimli olağanüstü genel kurul 9 Kasım'da yapılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'da kongre tarihi netleşti
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27 Ekim 2023 15:30
1'inci Lig'de son sırada yer alan Altay'da kötü gidiş sonrası seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan yönetim, kongre tarihini 9 Kasım Perşembe günü olarak belirledi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde siyah-beyazlıların yeni yönetimi 16 Kasım Perşembe günü belli olacak. Seçim son yıllarda olduğu gibi İzmir Atatürk Stadı içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

DİVAN DA GÖREVİ BIRAKTI

Altay'da mali sıkıntıları aşamayan yönetimin kongre kararı almasının ardından Yüksek Divan Kurulu da görevden istifa etti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "Değerli Altay camiası, yönetim kurulumuzun aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrasında, bütüncül bir yenilenme ve anlayış oluşması için Yüksek Divan Kurulumuz istifa kararı almıştır. Karar camiamıza hayırlı olsun" mesajı paylaştı.

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