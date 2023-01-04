Altay'da keyifler yerinde

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı takımın Antalya kampının verimli geçtiğini dile getirdi.



Çalışmalara 2 Ocak Pazartesi günü başladıklarını söyleyen sportif direktör Üzümcü, kamp kadrosunun 29 kişi olduğunu belirterek, "Sinan hocamız nezaretinde antrenmanlarımız devam ediyor. Yedi günlük izin takıma iyi gelmiş. Moral motivasyonları yerinde. Gayet iyi çalışıyoruz. Güzel bir kamp ortamı, güzel bir arkadaşlık var" dedi.



Arka adalesinde sakatlığı bulunan Zeki'nin şu an için antrenmanlara katılmadığını, tecrübeli oyuncunun tedavisine devam edildiğini kaydeden Tuna Üzümcü, "Tolga'nın uçağıyla ilgili ufak bir pürüzü oldu, bir gün izin istedi. O da aramıza katılacak. Altyapımızdan Toygar gibi, Burak Sekin ve Enes Öğrüce gibi gençler kampa dahil edildi. Arda aramızda olmayacak. Onun haricinde her şey iyi bir şekilde devam ediyor" bilgisi verdi. Altay'da sözleşmesini uzatmayan Arda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ