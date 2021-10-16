Altay'da Karagümrük öncesi 2 eksik

Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da Karagümrük öncesi 2 eksik
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16 Ekim 2021 13:26
Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük yarın (17 Ekim) İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgi alan Altay, 9. haftaya 15 puanla 5. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Martin Rodriguez ile Eren Erdoğan forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki takımdan Altay, geride kalan 8 Süper Lig maçında rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.


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