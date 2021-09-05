Altay'da kanat harekatı; iki aday var

Altay'ın sağ kanada yönelik transfer girişimleri tam gaz sürerken siyah-beyazlıların iki ismi yakın takibe aldığı öğrenildi. İzmir ekibinin İngiltere'de Hull City forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Mallik Wilks ile Esperance forması giyen 30 yaşındaki Tunuslu Anice Badri için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.



İki oyuncunun da kulüpleri ile 1 yıllık daha sözleşmelerinin bulunduğu bilinirken önümüzdeki hafta içinde görüşme trafiği sıklaştırılacak. İki sezondur Hull City'de görev yapan Wilks sağ kanat dışında santrfor ve sol kanat mevkilerinde de görev yapıyor.



SOLDA DA OYNUYOR



Anice Badri ise hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Mallik Wilks bu sezon Preston ile oynanan mücadelede 80 dakika sahada kalırken Badri 16 lig karşılaşmasında 951 dakika süre aldı ve bu süre boyunca toplamda 6 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



172 MAÇTA 49 GOL ATTI



Altay'ın listesinde bulunan Mallik Wilks, kariyerinde sırasıyla Leeds United, Grimsby Town, Accrington Stanley, Leeds United, Doncaster Rovers, Hull City, Barnsley ve yeniden Hull City formalarını giydi. Toplamda 172 karşılaşmada görev yapan oyuncu bu süreçte 49 kez gol sevinci yaşarken 29 sarı kart gördü. Özellikle geçen sezon yıldızı parlayan oyuncu ligde oynadığı 44 karşılaşmada 19 kez fileleri bularak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.



