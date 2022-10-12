Altay'da Kaloğlu görüşme odasına

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a yenilen Altay'da yönetim, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Kaloğlu görüşme odasına
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12 Ekim 2022 16:01
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da yönetim, taraftarlarla diyaloğa giren teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek.

Müsabakanın ikinci yarısında numaralı tribünde yer alan seyircilerle gördüğü tepki sonrası münakaşaya giren Sinan Kaloğlu'ndan daha sakin kalması istenecek.

Teknik ekibin ve futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını bekleyen yönetim, genç teknik adamın bu konuda daha dikkatli olmasını talep edecek.

Çaykur Rizespor maçı sonunda taraftarların istifaya davet ettiği Sinan Kaloğlu, alınan sonuçla ilgili 12'nci adamdan özür dileyerek taraftarların özellikle genç futbolculara destek olmalarını talep etmişti.

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