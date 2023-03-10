Altay'da kaleci Ozan şoku

Eyüpspor'la karşılaşacak Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç şoku yaşanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kaleci Ozan şoku
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10 Mart 2023 16:53
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda lider Eyüpspor'la karşılaşacak Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi.

Geçen hafta Bodrumspor deplasmanında sarı kart cezalısı olması nedeniyle görev alamayan tecrübeli file bekçisinin şimdi de dizinden sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Eyüpspor karşısında görev alamayacak Ozan'ın takıma dönmesinin 2 haftayı bulacağı bildirildi.

Siyah-beyazlılarda teknik ekibin kalede Eren ile Mustafa arasında tercih yapacağı ifade edildi. İzmir ekibinde stoper Efe'nin cezası sona ererken, yaklaşık 2 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedilen orta saha oyuncusu Arda'nın da fiziksel eksiğini giderek kapattığı kaydedildi. Bodrumspor müsabakasında kadroya alınmayan Arda'nın Eyüp deplasmanında hamle oyuncusu olarak kulübede yer alması bekleniyor.

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