Altay'da kaleci Ozan sahalara dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylı geçen Göztepe maçında bir taraftarın korner direği ile kendisine saldırması sonucu başından yaralanan ve geçen haftaki Dyorex Boluspor müsabakasında forma giyemeyen kaleci Ozan Evrim Özenç idmanlara başladı.



Başında 4 santimetre yara açılan ve bir gün hastanede yatan Ozan'ın travmayı da atlattığı bildirildi. Takımla antrenmanlarda yer alan Ozan'ın cumartesi günü deplasmanda oynanacak Altaş Denizlispor karşılaşmasında görev verilmesi durumunda oynayacak seviyeye geldiği ifade edildi.



Geçen hafta Boluspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 5-1 yenen siyah-beyazlılarda Ozan'ın yanı sıra sakatlığı süren kaleci Eren de görev alamamıştı.



İki kalecinin yokluğunda forma giyen 18 yaşındaki eldiven Mustafa Çalışkan müsabakada gösterdiği performansla beğeni topladı.









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