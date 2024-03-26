Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç kaleci Mustafa Çalışkan, bu sezon forma giydiği 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2024 16:17
Bu sezon ilk kez 28 Ocak'ta İzmir'de oynanan Kocaelispor maçında şans bulan 19 yaşındaki Mustafa Çalışkan 2-0'lık mağlubiyete engel olamadı.

Deplasmanda oynanan Göztepe derbisine ilk 11'de çıkan Mustafa, 45+2'nci dakikada kalesinde gol görüp sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı. Altay derbiyi 4-0 kaybetti.

Son 2 haftada tecrübeli kaleci Ozan'ın hasta olması nedeniyle yeniden eldivenleri devralan Mustafa Çalışkan yine hayal kırıklığı yaşadı. İzmir'de siyah-beyazlıların Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika oyunda kalan Mustafa, son olarak Sakaryaspor deplasmanında 2-0'lık yenilgiyi tattı. Ligde bu sezon 4 maçta 9 gol gören genç eldiven bu periyotta takım arkadaşları gol atamadığı için sevinç yaşayamadı. 2021'de profesyonel olan Mustafa'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery