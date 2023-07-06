Altay'da imzalar konuşuyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altay iç transferde iki futbolcusuyla yeniden anlaşırken kaptan İbrahim Öztürk ile de anlaşma noktasına geldi.



Siyah-beyazlılar, önceki gün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde antrenmanlara başlayan sol bek Özgür Özkaya ile ön libero Ceyhun Gülselam ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.



42 YAŞINDAKİ KAPTAN DEVAM



Sağlık taramalarından geçen iki oyuncu daha sonra Profesyonel Şube Sorumlusu Süleyman Özkaral'ın katıldığı imza töreninde mukavele imzaladı. İzmir ekibinde kaptan İbrahim Öztürk de takıma katıldı. Serbest kaldıktan sonra yuvaya dönen Türkiye liglerinin takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte en yaşlı ismi 42 yaşındaki savunmacı ile 1 yıllık anlaşma yapılacağı öğrenildi.