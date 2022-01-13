Altay'da ilk hedef Çağdaş Atan

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da yeni teknik adam arayışları başladı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir ekibi, Mustafa Denizli'nin ardından ilk olarak Çağdaş Atan ile görüşecek.



ATAN OLMAZSA KOŞUKAVAK



Altay, Atan'ı görüşmek yapmak için İzmir'e davet etti. Siyah-beyazlı ekip, Çağdaş Atan ile anlaşamazsa; Yalçın Koşukavak ile görüşecek.





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