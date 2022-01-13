Altay'da ilk hedef Çağdaş Atan

Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, ilk olarak Çağdaş Atan ile görüşecek.

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Altay'da ilk hedef Çağdaş Atan
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13 Ocak 2022 20:16
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da yeni teknik adam arayışları başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir ekibi, Mustafa Denizli'nin ardından ilk olarak Çağdaş Atan ile görüşecek.

ATAN OLMAZSA KOŞUKAVAK

Altay, Atan'ı görüşmek yapmak için İzmir'e davet etti. Siyah-beyazlı ekip, Çağdaş Atan ile anlaşamazsa; Yalçın Koşukavak ile görüşecek.

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