Altay'da iki genç takıma dönüyor

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'da tecrübe kazanmaları için kiralık olarak başka takımlara gönderilen Erdem Özcan ve Kuban Altunbudak, yeni sezon öncesi yuvaya dönecek.

Son 1.5 sezonda kiralık olarak 3'üncü Lig'de Ağrı 1970 forması giyen stoper Kuban ile geçen sezon devre arasında 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'a kiralanan orta saha oyuncusu Erdem, kamp döneminde teknik ekibin gözüne girmeye çalışacak.

İki genç futbolcu için sergileyecekleri performansa göre karar verilecek. Kuban geçen sezon 3. Lig'de 30 karşılaşmada görev yaptı. Erdem ise ilk yarıda Altay formasıyla 1'inci Lig'de 7 maça çıktıktan sonra ikinci devrede Nazilli ile 6 müsabakada şans buldu. Altay'ın yeni sezon kamp programı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Siyah-beyazlıların temmuz ayının başında Afyonkarahisar'da kampa girmesi bekleniyor.