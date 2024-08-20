Altay'da iki genç sezonu açtı

TFF 2. Lig ekibi Altay'da Ünal Alihan Kavlak ile Özay Hepgüler, sezonu açtı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da iki genç sezonu açtı
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20 Ağustos 2024 13:09
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki 2 genç futbolcu, sezonu U19 takımıyla açtı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen santrfor Ünal Alihan Kavlak ile orta saha oyuncusu Özay Hepgüler, geçen hafta sonu başlayan U19 Elit B Ligi'nde görev yaptı.

İzmir temsilcisi ligdeki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 1-0 mağlup ederken, ilk 11'de sahaya çıkan Alihan ve Özay müsabakada 90'ar dakika oynadı. Bu sezon Alihan ve Özay'ın A takımda da forma giyeceği belirtildi. Altyapıdan A takıma alınan bir diğer isim olan sağ bek Ali Solmaz ise U19 takımı kadrosunda yer almadı. 

 

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