Altay'da hedef Mehmet Topal

18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da kurmaylar güçlü bir takım kurmak için kolları sıvadı. Transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olan İzmir ekibinin hedefinde Mehmet Topal'ın olduğu öğrenildi. Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki deneyimli oyuncuyla en kısa sürede temasa geçilmesi bekleniyor.



Siyah-beyazlıların, önlibero ve stoper pozisyonunda görev yapabilen Süper Lig tecrübeli oyuncuyu takıma monte etmesi bekleniyor. Mehmet Topal'ın İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncu, Süper Lig'de görev yaptığı 338 maçta 20 gol atarken 22 asist yaptı.



BONSERVİS SORUNU BULUNMUYOR



Geçen sezon Başakşehir de 25 maçta sahaya çıkıp 2 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Mehmet Topal'ın bonservisi elinde bulunuyor. Kariyerinde İspanya ekibi Valencia kulübünde de forma giyen 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sına bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kaldırma başarısını gösterdi. Çanakkale Dardanel alt yapısında yetişen Mehmet Topal, 2006 yılında Çanakkale'den Galatasaray'a transfer olmuştu.



3 KEZ KUPA KALDIRDI



MEHMET Topal, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Orta sahadaki çalışkanlığıyla örümcek lakabını alan Mehmet, oynadığı 553 maçta 34 gol atıp 33 asist yaptı.



81 KEZ MİLLİ OLDU



Başarılı futbolcu 81 kez A Milli Takım forması giydi ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Mehmet Topal, Avrupa kupalarında 102 mücadelede 7 gol atıp 3 asist yaptı.



