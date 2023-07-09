Altay'da gözler Paixao'da

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, ibreyi usta golcü Marco Paixao'ya çevirdi.



YUVADA KALMAYA YAKIN



Geçen sezon attığı 21 golle 1'inci Lig'de forma giydiği 4'üncü sezonda da gol kralı olup tarihe geçerken, siyah-beyazlı takımın kümede kalmasında önemli rol oynayan Portekizli santrforun yuvada kalmaya yakın olduğu bildirildi.



MASAYA OTURULACAK



Geçmiş dönem alacakları olan Paixao'nun 10 Temmuz Pazartesi günü kente gelip yönetimle masaya oturması bekleniyor. Yönetim ve 38 yaşındaki tecrübeli golcü arasında ufak pürüzler kaldığı, imzaların yakın olduğu ifade edildi. Altay'dan ayrılmayı düşünmeyen Paixao'nun sağlık kontrollerinden geçip Afyon kampına katılması bekleniyor. Paixao'ya Ümraniyespor başta birçok kulüp talip olmuştu.



