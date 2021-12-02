Altay'da gözler Galatasaray maçında

Süper Lig'de son 7 haftadır galibiyet alamayan Altay, gözünü bu hafta oynayacağı Galatasaray müsabakasına çevirdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'da gözler Galatasaray maçında
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02 Aralık 2021 10:55
Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Altay, geçen haftaki Başakşehir beraberliğinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı tur sevinci ile Galatasaray ile cumartesi günkü oynayacağı mücadeleye moralli hazırlanıyor.

4. turda karşılaştığı 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 geriden gelip 4-2 mağlup ederek kendine gelen siyah-beyazlılar ligde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'ı da gözüne kestirdi.

MUSTAFA DENİZLİ: "KUPADA DEVAM ETMEK ÖNEMLİ"

Altay'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Manisa FK maçı sonrası kupada yola devam etmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi ve maçın ilk yarısının "siyah", ikinci devresinin ise "beyaz" olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sürpriz yaşayabilirdik ancak devrede toparladık. Kupada yola devam etmek önemliydi" dedi.

İzmir ekibi, hem bu kötü gidişata son vermek hem de haftalar sonra ligde kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.


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