Altay'da Gökhan Karaaslan'ın kaderi netleşiyor

TFF 2'nci Lig'e transfer yasağıyla düşen Altay'da futbol şubesinin kulübe talip olan yatırımcı grubuna devredilmesi için anlaşmaya varılırken, teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan'ın kaderi de haftaya netlik kazanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'da Gökhan Karaaslan'ın kaderi netleşiyor
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18 Temmuz 2024 17:23
Futbol şubesini şirkete devretmek için son adımların atıldığı siyah-beyazlılarda Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ komisyonu yatırımcılarla hafta başında bir araya geldi.

Tarafların 22 Temmuz Pazartesi günü son kez masaya oturarak karşılıklı devir imzalarını atması bekleniyor. İzmir'in 110 yıllık köklü ekibinde futbol şubesini devralacak şirketin belirlenmesinin ardından kadro yapılanmasına geçileceği açıklandı.

Mevcut yönetimin göreve getirdiği Gökhan Karaaslan'ın da devam edip etmeyeceğini yeni kurmayların belirleyeceği kaydedildi.

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