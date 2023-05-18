Altay'da genç yetenek kulübede

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın bu sezon vitrine çıkardığı genç stoper Efe Sarıkaya, son haftalarda ilk 11'de yer bulamadı.

Ligde 26 maçta 2004 dakika görev yapan 17 yaşındaki savunmacı, U19 Milli Takımı'ndan döndükten sonra kulübeye mahkum oldu. Sezonun 27'nci haftasındaki Çaykur Rizespor deplasmanında 11'de oynadıktan sonra milli takıma katılıp Manisa FK ve Erzurumspor FK (D) maçlarını kaçıran Efe, daha sonra Sakaryaspor ve Bandırmaspor (D) karşısında yedek soyundu. Ligde 32'nci haftadaki Altınordu derbisiyle yeniden ilk 11'de şans bulan genç defans oyuncusu, ardından Gençlerbirliği (D) ve Göztepe önünde yedek soyunup, Boluspor deplasmanında kadroda yer almadı. Efe son olarak iç sahadaki Denizlispor maçında yine kulübede görev bekledi.

Teknik direktör Tuna Üzümcü sol bekte değerlendirdiği Efe'nin yokluğunda forma şansı bulan oyunculardan verim alınca kadroyu bozmadı. İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Efe, son dönemde kulübeye çekilmiş oldu.