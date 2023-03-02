Altay'da genç futbolcular mercek altında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu haftaki Bodrumspor deplasmanında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Tuna Üzümcü'nün genç futbolcular üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.



Lige verilen arada altyapıda forma giyen gençlerin büyük bölümünün A takım antrenmanlarında yer aldığı bildirildi. Bazı idmanların 40'a yakın futbolcuyla yapıldığı ifade edilirken, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda kurmaylar genç kramponları önümüzdeki yıllar için şimdiden hazırlamaya başladı.



Transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski yabancı oyuncularına 10 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yapması gereken Altay, kaynak yetersizliği nedeniyle gençlerine sarıldı. Öte yandan İzmir temsilcisi, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Kuşadasıspor'la hazırlık maçı oynadı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik patron Üzümcü'nün bu maçta tamamen genç oyunculara şans verdiği belirtildi. Müsabaka 2-2 sona ererken, Altay'ın gollerini altyapı patentli Enes Öğrüce ve Ali Kızılkuyu attı.





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