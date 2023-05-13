Altay'da filiz lisans sevinci

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, FIFA tarafından geçen sezon devre arasında konulan filiz lisans çıkarma yasağını kaldırdı.



Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle profesyonel kategoride iki dönem transfer yasağı alıp, aynı zamanda altyapıda filiz lisans çıkarma yasağı da alan siyah-beyazlılar, FIFA ile yapılan resmi yazışmalar üzerine önemli bir engeli aşmış oldu.



Altay'ın 15 yaş altındaki futbolcu adaylarını bünyesine dahil edip altyapıda oyuncu yetiştirmeye devam edeceği bildirildi. Altyapıda U9'dan U19'a kadar faaliyet gösteren siyah-beyazlılar, 15 yaş altı kadrosu boşalan takımları artık takviye edebilecek.



İzmir temsilcisinin profesyonel takım transfer yasağı ise borçlar ödenmediği için devam ediyor.



