Altay'da Eren parlıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle düze çıkan Altay'da transfer yasaklısı kadronun altyapı patentli gençlerinden Eren Erdoğan, yükselen performansıyla her geçen hafta yıldızlaşıyor.
Bu sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 1 gol, 5 asistle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-1 kazanılan son Sakaryaspor sınavında alkışlanacak bir futbol sergiledi. Eren, Süper Lig yarışındaki rakibi yıkan isimlerden oldu.
İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de büyük çıkış yakaladı.
Bu sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 1 gol, 5 asistle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3-1 kazanılan son Sakaryaspor sınavında alkışlanacak bir futbol sergiledi. Eren, Süper Lig yarışındaki rakibi yıkan isimlerden oldu.
İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Fethiye'de sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1'inci Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 14 randevuda görev yapan genç futbolcu takımıyla küme düştükten sonra bu sezon 1'inci Lig'de büyük çıkış yakaladı.
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