Altay'da eksi 3 puan üzüntüsü

Ulusal Kulüp Lisansı alma kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 3 puan silme cezası alan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'da keyifler kaçtı.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin lisans başvurularını sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelerken, Altay futbol ailesine olan borçlarının dışında SGK ve vergi borçları nedeniyle lisans alamadı.



Altay Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, geçmiş borçlar nedeniyle verilen 3 puan silme cezasının kendileri için sürpriz bir durum olmadığını ifade ederek, "Biz göreve gelmeden kesinleşen borçlar nedeniyle ceza aldık. Kapatılabilecek durumda değildi. Yönetim olarak bildiğimiz, beklediğimiz bir durumdu" diye konuştu.



Eski yabancı oyunculara 11 milyon Euro borçlu olduklarını, kulübün toplam borcunun 400 milyon TL'nin üzerinde olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Atayol, "Kulübün varlığını sürdürmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte FIFA'dan yeni puan silme cezaları almamak için camia olarak kenetlenmemiz lazım. Bu mücadelede hep birlikte hareket etmeliyiz. Kimse tek başına bu borcun altından kalkamaz. Kenetlenme yaratabilirsek camia olarak bu zorlukları aşarız. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.



"FUTBOL EKONOMİSİ İYİ DEĞİL"



Türkiye'de kulüplerin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Atayol, "Sayısal olarak daralan sponsorların destek miktarları da azaldı. Futbol ekonomisinde sürdürülebilir bir yapı yok. Herkes kendine çeki düzen vermezse çok daha fazla kulüp bu sorunları çok daha ağır şekilde yaşamaya devam edecek" mesajı verdi.





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