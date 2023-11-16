Altay'da Efe sevinci

1'inci Lig'de milli araya 7-1'lik Eyüpspor mağlubiyetiyle giren son sıradaki Altay'da genç savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'nın U19 Milli Takımı'ndaki performansı az da olsa yüzleri güldürdü.



Ay-yıldızlılar, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu 8'inci Grup'taki ilk maçında Antalya'da Litvanya'yı 3-1 mağlup ederken, 2 gol kaydeden Efe galibiyetin mimarı oldu. Maçta 90 dakika görev yapan 17 yaşındaki stoper, 31 ve 80'inci dakikada attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.



Altay'ın önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı Efe Sarıkaya, başarılı performansını sürdürüp 550 bin Euro olan piyasa değerini artırmayı hedefliyor. Geçen sezon ismi Manchester City, Atletico Madrid gibi dev kulüplerle anılan Efe ile Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler de ilgileniyordu. 18 yaşına basmaya hazırlanan genç defans oyuncusu sezon başında Bodrum FK ile anlaşma noktasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Efe bu sezon ligde 11 maçta 961 dakika süre aldı.





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