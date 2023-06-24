Altay'da Efe'nin değeri arttı

Spor Toto 1.Lig takımlarından Altay'da forma giyen genç savunmacı Efe Sarıkaya gösterdiği performans ile göze çarpmıştı.



İzmir ekibinin 17 yaşındaki savunma oyuncusunun transfermarkt verilerine göre değeri 375 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya yükseldi. Altay'ın en değerli oyuncusu konumuna gelen ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcunun yaz döneminde yuvadan uçabileceği ifade edildi.



Siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına henüz 16 yaşındayken, 15 Mayıs 2022'de Süper Lig'de Trabzonspor karşısında çıkan Efe, 2022-23 sezonunda ise 1'inci Lig'de 27 karşılaşmada oynadı.



U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Efe, son olarak İspanya devi Sevilla'nın radarına girdi. Sezon içinde genç oyuncuyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid de ilgilenmişti.

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