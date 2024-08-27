Altay'da Deniz ve Ozan paylaşımı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 24Erzincanspor'u konuk edecek Altay'ın sosyal medya hesaplarından uzun süre sonra antrenman paylaşımı yapıldı. Hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren siyah-beyazlı takımda henüz yeni sözleşme imzalamayan santrfor Deniz Kadah ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in fotoğraflarına ilk kez yer verildi.



Altay yönetimi bu paylaşımla iki oyuncunun da halen takımla birlikte çalışmalara katıldığına dikkat çekti. Yönetimin Deniz ve Ozan'ı kadroda tutmak için iki futbolcuya hafta içinde bir miktar ödeme yapacağı belirtildi. İzmir temsilcisinde kontratları sona eren 38 yaşındaki golcü Deniz ile 31 yaşındaki file bekçisi Ozan, yeni sezonda Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın önemli kozlarından olacak.





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