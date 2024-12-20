Altay'da Caner antrenmanlara başladı

Altay'da tedavi sürecini tamamlayan sol kanat Caner Baycan'ın antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Caner antrenmanlara başladı
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20 Aralık 2024 13:32
 TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan kriterleri yerine getiremediği için aldığı eksi 3 puan cezasının puan tablosuna işlenmesiyle 8 puana düşen 17'nci sıradaki Altay'da tedavi sürecini tamamlayan sol kanat Caner Baycan'ın antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlıların 1'inci Lig'de mücadele ettiği geçen sezon çapraz bağları kopan ve ameliyat olan genç futbolcu formasına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Caner'in ligin 2'nci yarısında forma giymeye başlaması bekleniyor. Transfer yasağı bulunan Altay'da kurmaylar Caner'in yeni transfer gibi takıma güç katacağını ifade etti. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 1'inci Lig'de 15 maçta görev yapmıştı. Altay'da sezon öncesi dizinden aynı sakatlığı yaşayan Ali Solmaz ile sezon ortasında çapraz bağları kopan Ceyhun Gülselam'ın tedavileri sürüyor.

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