Altay'da büyük kaos

1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan en zor günlerini geçiren Altay, üst üste aldığı darbelerde dağılma noktasına geldi.



Transfer yasağı bulunan ve ara transfer döneminde önce usta golcü Marco Paixao'yu elinden kaçıran siyah-beyazlılar, kaleci Eren'in Manisa FK ile anlaşması, Efe'nin Fransız ekibi Grenoble'ye transferi için anlaşılması sonucu kadrosunda önemli kayıplar yaşadı. İzmir temsilcisi son darbeyi ise teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifa etmesiyle aldı. Şimşek yaptığı açıklamada Tolga, Zeki, Ozan ve Deniz'in de takımdan ayrılması nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu.



Ligde pazar günü evinde Kocaelispor ile karşılaşacak Altay'da oyunculara hafta başında ödeme sözü veren Başkan Süleyman Özkaral ve yönetimi bu gelişmeler sonrası büyük şok yaşadı. Altaylı taraftarlar futbolcuların yuvadan uçması nedeniyle sosyal medyada hem yönetime hem de camianın ileri gelenlerine tepki gösterdi. Altay'ın kadrosunda Ceyhun Gülselam, İbrahim Öztürk, Murat Uluç ve Özgür Özkaya dışında tecrübeli futbolcu kalmadı. Sezon başında Naderi, Björkander ve Kutay'la vedalaşan Altay'da geçen sezonki kadrodan ayrılan oyuncu sayısı 10'a yükseldi.



BAŞKAN ÖZKARAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Altay Başkanı Süleyman Özkaral, kulüpte son haftalarda yaşanan gelişmelerle alakalı olarak yazılı açıklama yaptı. Kulübün içinde bulunduğu durumu sürekli olarak taraftar, camia ve kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Özkaral, "Bir yandan geçmişten gelen borçların yarattığı ödeme baskısıyla mücadele ederken, bir yandan da takımımızı bir arada tutmaya çalıştık. Ancak yüksek enflasyon ve döviz kuruyla sürekli artan borç ve maliyetlerle karşı karşıyayız. Süleyman Özkaral olarak geçtiğimiz sezon ve bu sezon kayıp vermeden devam edebilmek için tüm gövdemi taşın altına koydum. Şartlar her geçen gün ağırlaşırken, sponsorluk geliri elde edebilmekte zorlaştı" ifadelerini kullandı.



Özkaral açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Kulübümüzün Süper Lig'de ve öncesindeki sezonlarında tıklım tıklım olan tribünleri, sezon başından beri fiyatları uygun tutmamıza rağmen boş kaldı. Türkiye'nin ve İzmir'in bu değeri iki yıldır yapılan tüm birlik ve destek çağrılarına rağmen yalnız bırakıldı. İzmir'in tüm milletvekilleri, tüm belediyeleri, tüm siyasi partileri, tüm odaları ve önde gelenleriyle yaptığımız görüşmelerde, diğer yarıştığımız kulüplerin şehirlerinden aldığı desteklerin aksine bizler sadece başarı dilekleriyle yetindik. Başarı fotoğrafımızda yer alan tüm paydaşların şu anda da yanımızda yer almaları gerekmiyor mu? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı yaşanan olumsuzluklardan en asgari şekilde etkilenerek geleceğin Altay'ını inşa etme çabamızın devam ettiği bilinmelidir."



Kulübün transfer yasağının olduğunu hatırlatan Süleyman Özkaral, "Kulübümüzün her futbolcusuna ihtiyacı vardır. Fakat 110 yıllık koca çınarın transfer yasağı olduğunun bilinmesine rağmen bazı kulüpler aylardır futbolcularımızı ayartmaya çalışmaktadır. Hatta sonrasında da bir şekilde transferlerini sağlamaktadırlar. Bu kulüplerin daha sonra hesaplaşılmak üzere not edildiğini belirtmek isteriz. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek bizim için çok kıymetli. Her ne kadar sosyal medya üzerinden ayrılık açıklaması yapsa da gün içerisinde tekrar görüşerek durumu netleştireceğiz. Kulübümüz içerisinde herkes her şeyini Altay'a adamış durumda. Lütfen artık kenetlenin ve ilk 11'e bakmadan tribündeki yerinizi alın" dedi.