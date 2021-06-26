Altay'da Boli Bolingoli harekatı

İzmir temsilcisi Altay, geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Celtic'in Belçikalı sol bekine talip oldu, ilk temastan olumlu yanıt aldı.

Haber; Yeni Asır
Abone Ol
Altay'da Boli Bolingoli harekatı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 14:15
Boli Bolingoli-Mbombo
Boli Bolingoli-Mbombo
Başakşehir
Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'da yönetim gelecek sezonun kadrosuna kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlı ekibin gündeminde, bonservisi Celtic'te olan ve geçen sezon Başakşehir de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Boli Bolingoli Mbombo'nun olduğu öğrenildi.

Zaire asıllı Belçikalı futbolcuyu, İskoçya temsilcisinin gelecek sezon da kadroda düşünmediği ve kiralık vermeye sıcak baktığı ifade edildi.

Boli Bolingoli Mbombo'nun da kariyerine Türkiye'de sürdürmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Başakşehir kulübü, Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuna sahip ancak şuana kadar hiçbir girişim yapmadı. Altaylı kurmayların, önümüzdeki günlerde Celtic ile temasa geçip, deneyimli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için temasta bulunması bekleniyor. Boli Bolingoli, geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki sol bek Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta sahaya çıktı ve 1 gol atma başarısını gösterdi.

 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.