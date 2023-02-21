Altay'da Başkan Dündar, Üzümcü'ye kefil

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar, lige verilen arada Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'ye güvendiğini dile getirdi. Geçen yıldan bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü'nün takımı iyi tanıdığını ifade eden Başkan Dündar, "Sinan hoca misyonunu yerine getirdi. Kan değişikliği gerekiyordu. Şu anda Tuna hocamızla yola devam edeceğiz. Takımda hava güzel. Son 2.5 haftadır hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Çalışmalar güzel gidiyor. Tuna hoca altyapımızdaki gençleri de çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Dışarıdan gelecek bir teknik adamla anlaşmak zaman kaybı olur" yorumu yaptı.

İlk deneyimini yaşayacak teknik direktör Tuna Üzümcü'nün yıllarca Süper Lig'de futbol oynadığını ve futbolu iyi bilen biri olduğunu kaydeden Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Futbolculuğunda kupalar kazanmış, finaller oynamış, antrenörlük belgesi olan Altay'ın altyapısından yetişmiş eski bir oyuncumuz. Hem oyuncu hem de antrenör yetiştiren bir kulübüz. Futbol bilgi, tecrübe ve oyun şansına bakıyor. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek. İdmanlar 2 saate yakın sürüyor, yorulduklarını anlamıyorlar. Sahayı terk etmek istemiyorlar. Takım değişik bir oyun tarzıyla sahada olacak gibi duruyor. Teknik ekibe kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik de katıldı" şeklinde konuştu.

Bu sezon puan silme, hükmen mağlubiyet cezası alma gibi pek çok badireler yaşadıklarını belirten Altay Başkanı Dündar, deprem felaketi nedeniyle Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesinin ardından ligden 2 takımın küme düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Son maçlarında Adanaspor'a yenildiklerini hatırlatan Başkan Dündar, "Rakiplerimiz bu iki takımla karşılaşmadı, 3'er puan alacaklar. Biz de rakiplerimizi yenerek ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. Transfer dönemini 5 marta kadar uzatan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını eleştiren Altay Başkanı Dündar, "Sadece deprem bölgesinde forma giyen oyuncular için transfer dönemi uzatılmalıydı" mesajı verdi.