Altay'da Afacan'ın ilk heyecanı

Daha önce 2'nci Lig'de Zonguldak Kömürspor, Van Spor, Uşakspor ve Menemen FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, 1'inci Lig kariyerine zaferle başlamak için kolları sıvadı.



Bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un ardından üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen teknik patron Afacan, 5 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlı ekibi kümede tutmak için ateşten gömleği giydi.



Son 5 maçını kaybedip, 10 haftadır galibiyet alamayan Altay, yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Zeki forma giyemeyecek.





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