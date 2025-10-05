05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Altay'da 22 yıl sonra ilk!

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, 22 yıl aradan sonra sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremedi.

calendar 05 Ekim 2025 14:20
Altay'da 22 yıl sonra ilk!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Altay, 22 yıl aradan sonra sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremedi.

İlk 5 haftada Uşakspor (D), Denizli İdmanyurdu (D) ve Eskişehirspor'a yenilip, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bornova 1877 (D) ile berabere kalan İzmir temsilcisi, en son 2003-04 sezonunda ilk 5 maçında galip gelememişti. O sezon siyah-beyazlılar, İzmirspor ve Kayseri Erciyespor'a mağlup olup; Kocaelispor, Adana Demirspor (D) ve Karşıyaka (D) ile yenişememişti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Bornova 1877 maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatıp, ikinci devrede 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un golüyle skora denge getiren siyah-beyazlılar, sahadan 1 puanla ayrılarak 2 puana ulaştı. Takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk puanını aldı. Ligde 5'inci haftayı da düşme hattında tamamlayan Altay önümüzdeki hafta cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Söke 1970'i ağırlayacak.


MURAT ULUÇ YİNE TARİHE GEÇTİ

Altay'ın 44 yaşındaki santrforu Murat Uluç, dün Bornova 1877 filelerini havalandırarak 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra 3'üncü Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını da eline geçirdi. Profesyonel liglerde gol atan en tecrübeli isim olan kaptan Murat, 3'üncü Lig kariyerindeki 20'nci golüne imza attı. 1'inci Lig'de 27, 2'nci Lig'de 96, Türkiye Kupası'nda 11 golü bulunan usta forvet, kariyerinde toplam 154 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
